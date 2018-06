Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Donnerstagabend im ZDF heute journal, seine Partei sei "der festen Überzeugung, dass nur mit einer klaren deutschen Haltung auch endlich in Europa was bewegt werden kann". In den ARD-"Tagesthemen" sagte er, seine Partei wolle mit der Umsetzung von Seehofers noch unveröffentlichtem "Masterplan Migration" noch vor dem nächsten EU-Gipfel Ende Juni beginnen. Er glaube nicht, dass es "jetzt in zwei Wochen klappen würde, eine Einigung zu erzielen", wenn dies zuvor drei Jahre lang nicht funktioniert habe. Auf die Frage, ob die CSU an dieser Frage die Koalition zerbrechen lassen würde, antwortete Söder ausweichend: "Wir wollen auf keinen Fall riskieren, Glaubwürdigkeit zu verlieren."