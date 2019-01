Syrische Nationalflagge. Symbolbild

Quelle: Youssef Badawi/EPA/dpa

Im Westen der syrischen Hauptstadt Damaskus ist es am Freitagabend zu heftigen Detonationen gekommen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana schreibt, israelische Kampfflugzeuge hätten Raketen auf Ziele in der Nähe von Damaskus abgeschossen. Eine davon habe eine Lagerhalle am Flughafen getroffen.



Die meisten Raketen seien aber von der Luftabwehr abgefangen worden. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden mehrere Waffenlager zerstört.