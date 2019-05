Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sprach von einem Weckruf. Der Bericht zeige, dass das Artensterben bis zu hundert Mal schneller voranschreite als in früheren Epochen. Verantwortlich hierfür sei die intensive Land- und Meeresnutzung, das Wachstum der Städte, aber auch der Klimawandel. Sie sprach sich für ein weltweites Artenschutzabkommen ähnlich wie beim Klimaschutz aus. In Deutschland will sich Schulze für eine Ausweitung und Vernetzung der Schutzgebiete einsetzen. Zudem müssten schädliche Subventionen in der Landwirtschaft gestrichen und das Fördersystem in der EU zugunsten des Artenschutzes reformiert werden. Die Agrarförderung sei der "wichtigste Hebel", um Änderungen zu bewirken, sagt die SPD-Politikerin.