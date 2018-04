Die Amazon-Aktie stürzt nach Berichten zeitweise ab. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Ein Medienbericht, wonach US-Präsident Donald Trump die Marktmacht von Amazon begrenzen will, hat den Online-Riesen an der Börse unter Druck gebracht. Am Mittwoch fiel der Aktienkurs in der Spitze um mehr als sieben Prozent. Zeitweise sank der Börsenwert um rund 53 Milliarden Dollar.



Trump sei "besessen von Amazon" und denke laut darüber nach, wie er dem Konzern wettbewerbsrechtlich beikommen könnte, schrieb der Informationsdienst Axios unter Berufung auf einen Insider.