Der umstrittene Brief von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an Brexit-Unterhändler der EU-Kommission ist einem Medienbericht zufolge nicht in der Bundesregierung abgestimmt gewesen. Dies schreibt die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf ein Schreiben der deutschen EU-Vertretung.



Seehofer hatte in dem Ende vergangene Woche bekannt gewordenen Brief auf eine "uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit" mit Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU gedrungen.