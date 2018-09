Wurde Donald Trump aus seinen eigenen Reihen abgehört? Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

In der Russland-Affäre in den USA hat der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein einen Bericht dementiert, wonach er einen Vorschlag über das heimliche Abhören von Präsident Donald Trump gemacht haben soll. Der Artikel der "New York Times" sei "unzutreffend und fachlich falsch", erklärte Rosenstein.



Die "New York Times" hatte berichtet, Rosenstein habe im Frühling 2017 vorgeschlagen, Trump heimlich im Weißen Haus aufzunehmen, um das Chaos in der Regierung zu offenbaren.