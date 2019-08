Schon am Mittwoch soll es soweit sein: Das Bundeskabinett will die Weichen für den Abbau des Solidaritätszuschlages (Soli) stellen. Unumstritten ist der Gesetzentwurf aus dem Haus von Olaf Scholz allerdings nicht. So haben Experten und Oppositionspolitiker Zweifel daran, ob das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen kann. Denn zwar sieht der Entwurf vor, die große Mehrheit von der Abgabe zu befreien. In Zukunft sollen aber Besserverdienende nach wie vor den vollen Beitrag bezahlen.