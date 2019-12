Durch Überschwemmungen müssen immer mehr Menschen flüchten.Archiv

Quelle: epa Str/dpa

Zum Start der Weltklimakonferenz am heutigen Montag in Madrid berichtet die internationale Hilfsorganisation Oxfam von einer Zunahme der Zahl der Klimaflüchtlinge. "Klimakatastrophen waren in den letzten zehn Jahren die Hauptursache für Binnenvertreibungen, die schätzungsweise 20 Millionen Menschen pro Jahr aus ihren Häusern vertrieben haben", heißt es in dem Bericht "Forced from home".



Zu den Hauptursachen für Flucht zählt Oxfam klimabedingte Dürren, Wirbelstürme, Überschwemmungen und Waldbrände.