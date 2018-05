Mehr als 83.000 Menschen in Afghanistan sind auf der Flucht. Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa

Mehr als 83.000 Menschen in Afghanistan sind einem UN-Bericht zufolge seit Jahresbeginn wegen andauernder Konflikte und Naturkatastrophen in dem Land auf der Flucht. Rund 19.800 der Binnenflüchtlinge hätten allein in der vergangenen Woche ihre Häuser verlassen müssen, so das UN-Nothilfebüro Ocha.



2017 waren mehr als 445.000 Menschen durch Konflikte in Afghanistan vertrieben worden. Seit Beginn der statistischen Erhebungen 2012 zählte Ocha dort mehr als 2 Millionen Binnenflüchtlinge.