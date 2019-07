Dass Kriegsverbrecher ihre Strafen abgesessen haben oder dass Leugnung und Glorifizierung in jedem Land zu finden sind, ist eine nicht akzeptable Ausrede für Tatenlosigkeit. Bericht des Chef-Anklägers für die Aufarbeitung der Ereignisse im Balkankrieg

Mitte Juli 1995 hatten Soldaten der serbischen Armee unter Führung von General Radko Mladic gemeinsam mit einer paramilitärischen Einheit in Srebrenica mehr als 8.000 Menschen ermordet. Der Bürgermeister des Ortes, der heute in Bosnien und Herzegowina liegt, ist Serbe. Mladen Grujicic bestreitet den Völkermord von damals. Erst vor wenigen Wochen konnte eine regionale Gruppe mitten in Srebrenica eine Tafel anbringen lassen, deren Text an "unschuldig getötete Serben" erinnert, die von "muslimischen Horden" ermordet worden sein sollen.



In seinem Bericht an den Weltsicherheitsrat findet Serge Brammertz deshalb klare Worte. Er fordert die politischen Anführer der Region auf, endlich zu handeln: "Dass Kriegsverbrecher ihre Strafen abgesessen haben oder dass Leugnung und Glorifizierung in jedem Land zu finden sind, ist eine nicht akzeptable Ausrede für Tatenlosigkeit."