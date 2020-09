Allerdings: Ein deutliches Plus gibt es bei der Langzeitbetrachtung, was die Summe der einzelnen Katastrophen angeht. Zwischen 1989 und 2018 waren es im Schnitt 520, im letzten und vorletzten Jahr dagegen deutlich über 800. Der Bericht bestätigt damit, was Wissenschaftler, zum Beispiel die des Weltklimarates (IPCC), schon länger feststellen: Die Zahl von Extremwetterereignissen nimmt weltweit durch den Klimawandel zu. "Insbesondere häufen sich Wirbelstürme mit extremen Niederschlägen, so wie 2019 Hagibis in Japan oder 2017 Hurrikan Harvey in den USA", sagt Ernst Rauch, Chef-Klima- und Geowissenschaftler von Munich Re.