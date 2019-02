Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag.

Quelle: Andreas Gebert/dpa

Dem Rückzug der USA aus dem Nahen Osten folgt wohl eine Aufrüstung der Staaten in der Region. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf den "Munich Security Report" für die Münchner Sicherheitskonferenz.



So verdoppelte sich das Volumen der Waffenkäufe im Nahen Osten seit 2013 im Vergleich zu den fünf Jahren davor. Zugleich habe sich die Präsenz von US-Truppen in der Region erheblich verringert. Sieben der zehn Länder mit den weltweit höchsten Rüstungsausgaben liegen demnach im Nahen Osten.