Ein Demonstrant protestiert für Pressefreiheit. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Hilfsorganisation Brot für die Welt hat sich alarmiert über zunehmende Einschränkungen von Freiheits- und Bürgerrechten in der Welt geäußert. 173 Staaten behinderten in unterschiedlichem Ausmaß die Arbeit von politischen Aktivisten und Journalisten, hieß es in einem Report zur Lage der Zivilgesellschaft.



Teils würden die Entfaltungsmöglichkeiten der Bürger brutal beschnitten. Dies habe auch erhebliche negative Folgen für die Entwicklung der betroffenen Staaten.