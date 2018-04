Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) hat ihren Sitz in Großbritannien. Sie steht in Opposition zur Baath-Regierung in Syrien. Ihr selbsterklärtes Ziel ist es, Informationen über Menschenrechtsverletzungen in Syrien zu sammeln und zu dokumentieren. Die SOHR bezeichnet sich selbst als unabhängig, doch die Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte lassen sich nicht unabhängig überprüfen.