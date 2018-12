Die britische Premierministerin Theresa May.

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will heute die Rettungsmission für ihr Brexit-Abkommen fortsetzen und den irischen Premier Leo Varadkar in Dublin treffen. Doch laut Berichten bahnt sich in London ein Misstrauensantrag der Brexit-Hardliner in Mays konservativer Fraktion an.



Um eine Misstrauensabstimmung in der Tory-Fraktion auszulösen, müssen 48 Abgeordnete der Regierungschefin schriftlich das Vertrauen entziehen. Vor allem die Frage der künftigen Grenze zu Irland ist ein Reizthema.