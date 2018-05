Um die Stadt Jerusalem wird heftig gestritten. Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Nach der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA will Israel nach Medienberichten den Bau von Siedlerwohnungen in Jerusalem vorantreiben. 14.000 neue Wohnungen sollen entstehen, davon 6.000 in Ost-Jerusalem, berichtete die Zeitung "Maariv".



"Nach der historischen Erklärung von Präsident (Donald) Trump, beabsichtige ich, den Ausbau in Jerusalem voranzubringen und zu stärken", zitierte die "Times of Israel" Bauminister Joav Galant zu seinen Plänen in Ost-Jerusalem.