Oxfam-Filiale: Die Hilfsorganisation muss um ihren Ruf kämpfen. Quelle: Nick Ansell/PA Wire/dpa

Medienberichte über Sexpartys in Haiti und im Tschad bringen die Hilfsorganisation Oxfam zunehmend in Erklärungsnot. In beiden Fällen soll die Organisation mit Sitz in Oxford Medienberichten zufolge Ereignisse vertuscht haben.



Die britische Ministerin für internationale Zusammenarbeit, Penny Mordaunt, sagte im Sender BBC, die Regierung könne ihre Zuwendungen streichen, wenn Oxfam und andere Hilfsorganisationen Schutzvorkehrungen gegen solche Vorfälle nicht ordentlich umsetzten.