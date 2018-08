Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Archivbild Quelle: Uli Deck/dpa

Der Anwalt von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, Felix Dörr, prüft juristische Schritte gegen die Staatsanwaltschaft Braunschweig. "Wir erwägen, Strafanzeige wegen Verrats von Dienstgeheimnissen zu stellen", sagte Dörr. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" aus den Ermittlungsakten zum Abgasskandal zitiert, wonach es Steuerermittlungen gegen Winterkorn gäbe.



Angaben über die persönlichen Vermögensverhältnisse und Steuerfragen hätten nichts in den Akten zu den Abgas-Ermittlungen zu suchen, so Dörr.