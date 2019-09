Anschläge überschatten die Präsidentenwahl in Afghanistan. Nur gut eine Stunde nach Öffnung der Wahllokale gab es nach Behördenangaben in mehreren Städten Explosionen. Vorfälle wurden aus Kabul, Dschalalabad, Ghani und Kandahar gemeldet. Berichten zufolge gab es mehrere Tote und Verletzte.



In Afghanistan sind mehr als 9,6 Millionen Menschen aufgerufen, einen Präsidenten zu wählen. Die Abstimmung findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Taliban hatten Anschläge angekündigt.