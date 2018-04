Bei der Offensive in Syrien wurde offenbar Giftgas verwendet. Quelle: Can Erok/DHA/AP/dpa

In der umkämpften kurdischen Region Afrin in Nordsyrien sollen bei einem Giftgasangriff der türkischen Armee sechs Menschen verletzt worden sein. Sie hätten durch die Einwirkung eines nicht näher bestimmten Gases Atembeschwerden bekommen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Der Angriff habe sich in einem Ort westlich von Afrin ereignet. Die staatliche Syrische Nachrichtenagentur Sana warf der Türkei vor, Giftgas bei dem Beschuss eingesetzt zu haben.