Der Online-Sender RT Deutsch will seine Berichterstattung in Deutschland ausbauen. Geplant sei, sich von einem "Beirat renommierter deutscher Persönlichkeiten aus den wichtigsten gesellschaftlichen Gruppierungen" kontrollieren zu lassen, teilte der RT-Deutsch-Geschäftsführer Ivan Rodionov mit.



Zudem arbeite man an der Erweiterung der Verbreitungsmöglichkeiten. Der Deutsche Journalisten-Verband forderte die Landesmedienanstalten auf, keine Rundfunklizenz für RT Deutsch zu erteilen.