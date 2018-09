Ein Bahnticket der Berliner Verkehrs-Betriebe wird entwertet. Quelle: Lukas Schulze/dpa

In einigen Städten und Gemeinden fällt die jährliche Fahrpreiserhöhung für Busse und Bahnen zum Jahreswechsel aus. In Berlin, Brandenburg sowie in den Großräumen Stuttgart und München bleiben die Ticketpreise wie sie sind.



In anderen Tarifgebieten steigen die Preise allerdings wieder wie gewohnt zum Jahreswechsel. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund erhöht um 1,5 Prozent. Für Fahrgäste in und um Hamburg wird es durchschnittlich 2,1 Prozent teurer. In Köln, Bonn und Umgebung sind es 3,5 Prozent.