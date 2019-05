Prinz Charles und Camilla. Archivbild

Quelle: Will Oliver/EPA/KEYSTONE/dpa

Einen Tag nach der Geburt des jüngsten Enkels von Prinz Charles (70) werden der britische Thronfolger und seine Frau Camilla (71) zum Auftakt ihrer Deutschlandreise heute in Berlin erwartet. Zum Programm gehören Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Am Nachmittag wollen sich Charles und Camilla am Brandenburger Tor der Öffentlichkeit zeigen. Der Deutschlandbesuch dauert bis Freitag und führt das Paar auch nach München und Leipzig.