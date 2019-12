Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif​. Archivbild

Nach Einschätzung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien entwickelt der Iran weiterhin atomwaffenfähige Raketen. In einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres nennen die UN-Botschafter der drei europäischen Länder mehrere Trägersysteme, die mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden könnten.



So zeigten im Internet verbreitete Aufnahmen einen Test der Rakete "Shabab-3" Die sei in der Lage, eine Atombombe zu tragen. Irans Außenminister Mohammed Dschwad Sarif wies die Vorwürfe zurück.