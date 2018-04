Dröge: Ich glaube nicht, dass er zu früh war. Man kann mit einem Gottesdienst nicht alle Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen erreichen. Das weiß ich aus meiner Erfahrung als Gemeindepfarrer. Dieser öffentliche, interreligiöse Gottesdienst am Tag danach war wichtig, um in der Öffentlichkeit zu zeigen: Wir stehen als Gesellschaft gegen den Hass, der uns spalten will, zusammen. Es war aber noch nicht die Zeit, um mit den Angehörigen die Trauer wirklich zu teilen. Das kam erst später.



heute.de: Sie haben in diesem Gedenkgottesdienst gesagt: Die Kraft der Versöhnung ist stärker als der Hass. Ein Jahr danach hat man eher den Eindruck, die Spaltung ist noch schlimmer geworden: Die vielen Pannen, den Attentäter zu fassen, haben die Stimmung gegenüber Flüchtlingen noch ablehnender gemacht, die AfD sitzt mit gut 90 Abgeordneten im Bundestag.