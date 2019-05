Die Lichter am Bonner Dienstsitz werden auch in Zukunft nicht ausgehen. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)

Zwar hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Interview mit der Zeitung umgehend zu beruhigen versucht, der Standort stehe "nicht in Frage". Der Minister versicherte gar: "Die Lichter am Bonner Dienstsitz werden auch in Zukunft nicht ausgehen." Er bekannte sich klar zum sogenannten Berlin/Bonn-Gesetz, das am 26. April 1994 verabschiedet worden ist und unter anderem den Umzug des deutschen Parlaments und Teile der Bundesregierung vom Rhein an die Spree regelte - sowie den Umzug von Bundesbehörden in die Bundesstadt Bonn.