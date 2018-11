Menschen verlieren in armen Ländern durch Unwetter oft alles. Quelle: Anupam Nath/AP/dpa

Deutschland hat bei der Weltklimakonferenz in Bonn angekündigt, weitere 107 Millionen Euro für Klimaversicherungen in Entwicklungsländern bereitzustellen. Ziel ist es, die ärmsten Menschen vor den Auswirkungen von Wetterextremen wie Stürmen und Dürre besser zu schützen.



Die Initiative InsuResilience war 2015 beim G7-Gipfel in Elmau auf den Weg gebracht worden. Bis zum Jahr 2020 sollen in Entwicklungsländern 400 Millionen Menschen zusätzlich gegen Folgen des Klimawandels versichert werden.