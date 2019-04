Die Forscher vom Berlin-Institut stellen eine wachsende Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland fest, aber auch im Westen geht es nicht überall bergauf. Vor allem im Osten, aber auch im Westen, wachsen zwar die großen Städte weiter - aber zu Lasten der ländlichen Regionen.



Der Osten blutet aus: In allen fünf ostdeutschen Flächenländern wird demnach die Einwohnerzahl in den kommenden 15 Jahren drastisch schrumpfen - in Sachsen-Anhalt um 16 Prozent, in Thüringen um 14 und in Mecklenburg-Vorpommern um 11 Prozent, auch Brandenburg und Sachsen verlieren Einwohner. In 23 Kreisen im Osten geht die Bevölkerung um mehr als 20 Prozent zurück.



Hingegen wirkt Berlin wie ein Magnet - bis 2035 wird es der Studie zufolge 11 Prozent mehr Hauptstädter geben. Neben Berlin können acht weitere Großstädte im Osten mit Wachstum rechnen. Die bundesweit am schnellsten wachsende Stadt ist Leipzig mit einem Plus von 16 Prozent.