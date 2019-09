Mietshaus in Berlin (Symbolbild).

Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Das Land Berlin will dem angespannten Wohnungsmarkt in der Hauptstadt mit dem "größten Re-Kommunalisierungsankauf in der Geschichte" begegnen: Für 920 Millionen Euro kauft das Land knapp 6.000 Wohnungen zurück, wie die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag mitteilte.



Der Berliner Mieterverein (BMV) begrüßte den Rückkauf der Wohnungen. Die CDU sprach von einem teuren Rückkauf. SPD und Linke hätten sich 2004 mit dem Verkauf zum Schnäppchenpreis aus der Verantwortung gestohlen.