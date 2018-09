DAU ist ein Film- und ein Kunstprojekt. Das Filmprojekt entstand zwischen 2009 und 2011 in Charkiw in der Ukraine. Der Kunstraum in Berlin sollte vom Stadtraum durch eine Mauer abgegrenzt werden. Die Idee zu DAU beruht auf Filmarbeiten des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky über den Physiker und Nobelpreisträger Lev Landau (1908–1968). Der Spitzname des Forschers lautete abgekürzt "Dau" und so wurde dieser Name zum Titel des Projekts.



