Eröffnet wurde die Staatoper am 7. Dezember 1742. Der Hofarchitekt Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff entwarf sie im Stile einer klassischen, italienischen Oper und wie in einer tragischen Oper, erlebte das Gebäude durch die Jahrhunderte eine spannende und wechselvolle Zeit. So brannte die Hofoper in der Nacht vom 18. zum 19. August 1843 bis auf die Grundmauern nieder. König Friedrich Wilhelm IV ließ sie wiederaufbauen, dieses Mal nach Plänen des Architekten Carl Ferdinand Langhans.