Das Nein des Parteichefs zur großen Koalition nach der Bundestagswahl war für ihn auch ein Befreiungsschlag, der Schulz trotz der Wahlniederlage vorerst den Verbleib an der SPD-Spitze sicherte. Auf dem Parteitag Anfang Dezember will er sich erneut zum Vorsitzenden wählen lassen, verbunden mit dem Versprechen eines transparenten Erneuerungsprozesses. Wiederholtes Vorpreschen in Personal- und Sachfragen lässt viele in der SPD allerdings an dieser Ankündigung zweifeln. Und Zweifel gibt es auch, ob Schulz derjenige ist, der die SPD bei Neuwahlen zum Erfolg führen könnte.