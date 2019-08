Der Wahlsonntag in Sachsen und Brandenburg dürfte nun erneut und verstärkt bestätigen – auch wir sind in einer anderen politischen Normalität angekommen. Und das gilt selbst dann, wenn sich diese Veränderungen am Sonntag noch hinter dem selben Führungspersonal verbergen sollten. Wenn also etwa in Brandenburg und Sachsen die bisherigen Ministerpräsidenten weiter regieren können – abgefedert durch multiple und ungewohnte Koalitionen.