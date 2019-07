An manchen "Badis" genannten Badestellen gibt es Schließfächer, in denen Wertsachen verstaut werden können. Andere vertrauen auf wasserdichte Säcke, in die sie Schuhe, Klamotten und Smartphone stopfen. Die Säcke dienen zugleich als eine Art Schwimmbrett. Einhörner, Luftmatratzen und aufblasbare Schwimminseln dürfen ebenfalls nicht fehlen. Flussbäder sind in der Schweiz auch deshalb so beliebt, weil sie den Alltag auf unkomplizierte, erfrischende und kostenlose Weise unterbrechen. Kurz während der Mittagspause oder auf dem Heimweg nach Feierabend sich abkühlen, ist ein boomender Trend. Auf den wollen auch Berlin und München aufspringen.