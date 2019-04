"Es geht darum, den Kern der regelbasierten Ordnung zu erhalten und ein 'Jeder gegen Jeden' unbedingt zu vermeiden." Heiko Maas, deutscher Außenminister

Unterdessen baut China an seinem Projekt einer "neuen Seidenstraße" mit riesigen Investitionen in Infrastrukturprojekte in zahlreichen Ländern - auch mit dem Ziel, sich dort Einfluss zu sichern. Und Russland bringt internationale Partner mit der Annexion der Krim ebenso gegen sich auf wie mit der Unterstützung für Machthaber Baschar al-Assad in Syrien und mutmaßlichen Verstößen gegen den INF-Abrüstungsvertrag. Kurzum: Für drei der einflussreichsten Staaten der Welt steht die internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht besonders weit oben auf der Prioritätenliste.



Das Land mit der größten Wirtschaftskraft, das mit den meisten Einwohnern und das mit der größten Fläche kochen oft lieber ihr jeweils eigenes Süppchen. Ein Gegengewicht soll nun die "Allianz der Multilateralisten" bilden, die Deutschland und Frankreich am Dienstag ins Leben gerufen haben. Es gehe darum, "den Kern der regelbasierten Ordnung zu erhalten und ein 'Jeder gegen Jeden' unbedingt zu vermeiden", sagt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Er spricht von einem Zusammenschluss von "überzeugten Teamplayern".