heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der Bundestag und die französische Nationalversammlung wollen in einer gemeinsamen Resolution einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag auf den Weg bringen. Zum 55. Jahrestag des ersten Elysee-Vertrags am 22. Januar kommen die Parlamente in Berlin und Paris zu Sondersitzungen zusammen, um die deutsch-französische Freundschaft zu bekräftigen und auszubauen.



Der Elysee-Vertrag war 1963 von Kanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle geschlossen worden.