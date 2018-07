CDU und CSU hatten sich am Montag auf eine gemeinsame Linie in der Asylpolitik geeinigt. Die Union beabsichtigt seitdem die Einrichtung von Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze, in denen bestimmte Flüchtlinge festgehalten werden sollten. Am Abend wollen CDU und CSU den Unionskompromiss mit der SPD im Koalitionsausschuss beraten.