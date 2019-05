Die Zahl der Anträge steigt zwar langsamer an als wir das erhofft hatten, aber umso wichtiger ist es, Kontinuität bei der Förderung zu gewährleisten Peter Altmaier, Wirtschaftsminister

Altmaier erklärte, die Kaufprämie werde in ihrer bestehenden Form - also mit identischen Fördersätzen - bis Ende Dezember 2020 fortgeführt. Konkret bedeutet dies, dass die Kaufprämie wie bislang in Höhe von 4.000 Euro für rein elektrisch angetriebene Autos und in Höhe von 3.000 Euro für Plug-In Hybride jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie finanziert wird.