Sammelklagen sind in Deutschland bislang nicht möglich - anders als beispielsweise in den USA, wo jährlich Schadensersatzansprüche in Millionenhöhe zugesprochen werden. Deutschland geht mit der Musterfeststellungsklage nun einen eigenen Weg. Zum 1. November 2018 soll ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Egal ob überhöhte Bankgebühren, manipulierte Dieselautos oder fehlerhafte Stromabrechnungen: Die Musterfeststellungsklage soll den Verbraucherschutz stärken.