Die britische Schauspielerin Helen Mirren.

Quelle: Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Die britische Schauspielerin Helen Mirren (74) wird mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet. Mirren habe seit jeher als starke Persönlichkeit mit kraftvollen Interpretationen sehr beeindruckt, teilte die Geschäftsführerin des Filmfestivals, Mariette Rissenbeek, mit.



"Immer wieder überrascht sie durch die Darstellung besonderer Charaktere, ob als Chris in "Calendar Girls" oder als Elisabeth II. in "The Queen"", erklärte Rissenbeek. Mirren soll den Preis am 27. Februar 2020 entgegennehmen.