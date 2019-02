Ein Film nach einer wahren Geschichte, der auf der Berlinale für einige Aufregung sorgte. Allerdings nicht wegen seines Inhalts, sondern weil er die erste Netflix-Produktion ist, die es in einen Berlinale-Wettbewerb geschafft hat. Und das obwohl sich der Streaming-Gigant nicht an die üblichen Kinoauswertungen hält, sondern der Film nur in wenigen Lichtspieltheatern in Spanien laufen wird. Eine Diskussion, die alle Filmfestivals in den nächsten Jahren beschäftigen wird.



Noch ein Aufreger im Wettbewerb: Fatih Akins Horrorfilm "Der Goldene Handschuh". So viel Splatter gab es auf der Berlinale selten. Ein Film, nicht für schwache Nerven, über den Frauenmörder Fritz Honka, der in den 70er Jahren in Hamburg St. Pauli in der gleichnamigen Kneipe seine Opfer suchte.