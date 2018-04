Regisseur Lav Diaz auf der Berlinale. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der philippinische Regisseur Lav Diaz liefert in diesem Jahr den längsten Beitrag zum Berlinale-Wettbewerb. Der in Schwarz-Weiß gedrehte Spielfilm "In Zeiten des Teufels" ist mit knapp vier Stunden für Diaz' Verhältnisse sogar relativ kurz. Sein Epos "A Lullaby to the Sorrowful Mystery" ist nämlich acht Stunden lang gewesen.



Bei "In Zeiten des Teufels" bleibt der Regisseur seinem Hauptthema treu: der Auseinandersetzung mit dem Terror der Marcos-Diktatur von den 1972 bis 1986.