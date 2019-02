Die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin waren die letzten unter der Leitung ihres langjährigen Direktors Dieter Kosslick. Gezeigt wurden in den zurückliegenden zehn Tagen rund 400 Filme aus 74 Ländern. Ursprünglich sollten davon 17 um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren. Der chinesische Beitrag "One Second" von Zhang Yimous musste jedoch kurzfristig vom Programm gestrichen werden. Das Motto der diesjährigen Berlinale lautete "Das Private ist politisch".