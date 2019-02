Es gelingt Fingscheidt, vor der alltäglichen Kulisse des therapeutischen Systems das lebendige Porträt einer tragischen Heldin zu zeichnen. Dabei erliegt sie nicht der Versuchung, ihre junge Protagonistin zu einer Ikone unbedingten Freiheitswillens zu stilisieren. Bennis Schicksal ist alles andere als romantisch; wenn sie rot sieht, nimmt auch sie selber Schaden. In diesen Momenten des Kontrollverlusts überwältigt der Film seine Zuschauer vollends: Traumsplitter, Erinnerungen an ein frühes Trauma, Bilder von Gewalt und Not brechen über die Zuschauer herein.