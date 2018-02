"Der Film ist deshalb sehr wichtig, weil er daran erinnert, was passieren kann, wenn jemand radikalisiert wird", sagte die Vorsitzende der norwegischen Opfer-Selbsthilfegruppe, Lisbeth Kristine Røyneland. Und weil er den Fokus weg vom Terroristen Anders Breivik zurück auf die Opfer lenke. "Wir sind es so leid, immer wieder von ihm zu hören", betonte sie. "Es ist fast, als sei vergessen, was da draußen geschah."