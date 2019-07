Trotzdem hat von der Leyen natürlich jetzt nicht nur Befürworter. Tiemo Wölken, einer der SPD-Abgeordneten, der mit Nein stimmte, warf ihr ein "hastig zusammengestelltes Programm" vor. Aber: "Trotzdem Glückwunsch". Auch in Berlin sitzen Gegner. Den Untersuchungsausschuss wegen der Berateraffäre im Verteidigungsministerium dürfe man "nicht vergessen", schrieb Johannes Kahrs, Vorsitzender des Seeheimer Kreises in der SPD. "Ihr Reden und ihre Taten haben nie zusammengepasst", ist sein Urteil über von der Leyen. Partei-Vize Ralf Stegner schieb: "Es gab gute Gründe bei dem zu bleiben, was die SPD vor der Wahl versprochen hatte." Juso-Vorsitzender Kevion Kühnert fühlt sich gar seit der Nominierung von der Leyens an die Auseinandersetzung um die Groko in seiner Partei erinnert: "Auch damals wurde mit ganz großem Pathos um Zustimmung geworben, bis hin zum Weltfrieden war alles dabei." Heute sei das, "manchen Beteiligten unangenehm".