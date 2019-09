CDU will Rechte von Lesben und Schwulen stärken. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Berliner CDU will die Position der Interessenvertretung Lesben und Schwule in der Union (LSU) stärken und dazu das Parteistatut ändern. Auf dem Bundesparteitag in Leipzig im November wird der Landesverband eine Änderung der Satzung beantragen, wie die Partei mitteilte.



Das beschloss der Landesvorstand auf seiner Klausurtagung demnach einstimmig. Konkret soll erreicht werden, dass der Verband LSU den Status einer Vereinigung im Parteistatut erhält und damit anderen Vereinigungen wie der Jungen Union gleichgesetzt wird.