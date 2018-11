Die East Side Gallery in Berlin.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die East Side Gallery gehört seit 1. November zur Stiftung Berliner Mauer. Jahrelang habe die Zuständigkeit in der Luft gehangen, jetzt sei mit der Übertragung "genau die richtige Lösung gefunden worden", sagte Kultursenator Klaus Lederer.



In der Vergangenheit waren Teilstücke der Mauer wegen Bauprojekten entfernt worden. Eine weitere Zerstörung sei nun für die Zukunft ausgeschlossen. Stiftungsdirektor Axel Klausmeier kündigte an, sie zu einer Gedenk-, Bildungs- und Kunststätte auszubauen.