Dafür sei zunächst Mutter Tonja mit einer warmen Suppe aus Fleisch und Karotten in eine andere Box weg vom Nachwuchs gelockt worden. Das dann erstmals für eine Viertelstunde von der Mutter getrennte Baby sei danach gewogen und geimpft worden und habe eine Wurmkur bekommen. "Der kleine Eisbär bringt mit einer Größe von 61 Zentimetern von Kopf bis Po stolze achteinhalb Kilogramm auf die Waage", erklärte Tierarzt Strauß. Dank der äußerst nahrhaften Muttermilch mit einem Fettgehalt von rund 30 Prozent habe die Kleine rasant zugenommen in den vergangenen Wochen. Aktuell trinke sie täglich zwei Stunden, an feste Nahrung habe sie sich noch nicht gewagt.