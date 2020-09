So wie das jetzt ist, find ich das okay. Walter Momper, Berlins Ex-Bürgermeister

Die wenigen erhaltenen Mauerstücke wie das nahe dem Abgeordnetenhaus seien hinreichend. "So wie es jetzt ist, find ich das okay", so Momper. Auch zur Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße gehören originale Beton-Elemente. Auch ein Pflasterstreifen zeichnet den einstigen Mauerverlauf nach. Gerade Berlin-Touristen suchen nach mehr Mauer zum Anfassen.